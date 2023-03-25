Мир 25 марта 2023, 22:25 Россия подготовила жесткий ответ на возможную высылку дипломатов из Германии — СМИ ТАСС: Россия подготовила жесткий ответ ФРГ на возможную высылку дипломатов РИА «Новости»

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Россия уже приготовила жесткий ответ на планируемую высылку российских дипломатов из Германии. Источник ТАСС в МИД заявил, что министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок он «понравится».

«У Бербок шпиономания. Жесткий ответ на эти нездоровые шаги Берлина уже готов — ей понравится», — сообщил собеседник агентства.

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Издание Focus со ссылкой на источник в МИД Германии сообщило, что глава ведомства Анналена Бербок планирует выслать из страны более 30 аккредитованных в Берлине российских дипломатов. Силы безопасности ФРГ заподозрили их в шпионаже. Утверждается, что дипломаты якобы используют свой статус для нелегального получения информации для последующего использования в диверсиях и дезинформации.

Ранее Минюст США обвинил в шпионаже и мошенничестве гражданина России Сергея Черкасова. Его подозревают в проведении разведки под псевдонимом Виктор Мюллер Феррейра. Россиянин пытался устроиться на работу в Международный уголовный суд в Гааге, но получил отказ и вернулся в Бразилию, где его арестовали.