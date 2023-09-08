Мир 08 сентября 2023, 18:07 Россия подготовила ловушку для ВСУ — экс-советник главы Пентагона Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: ВС России окружат Харьков РИА «Новости»

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Российская армия возьмет ВСУ в окружение в ходе наступления. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche.

«Они медленно продвигаются на севере в восточной части Украины, в конечном итоге они продвинутся дальше <…> и окружат Харьков», — сообщил Макгрегор.

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По его словам, Россия подготовила для украинской армии хитроумную ловушку, из-за которой боевикам ВСУ придется «жертвовать собой» в больших количествах. Эксперт добавил, что благодаря передовым системам разведки ВС РФ могут «обнаружить и уничтожить» любую цель на поле боя.

Макгрегор назвал украинское контрнаступление «полным фиаско», на которое Запад ничем не сможет ответить.

Ранее экс-советник Пентагона рассказал, что в ВСУ шли разговоры о том, чтобы «убрать» украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание RT.