Россия поддержит Белоруссию после введения новых санкций ЕС и США

Россия будет поддерживать Белоруссию после введения Западом очередных санкций «до самых критических обстоятельств. Такое заявление сделал посол РФ в Минске Евгений Лукьянов.

«Мы не бросим Белоруссию. <…> Мы — союзники. Союзники друг друга не предают. Я уж не говорю о том, что мы два братских славянских народа», — приводит РИА «Новости» слова дипломата.

Лукьянов отметил, что на фоне новых ограничений ситуация может развиваться «как по оптимистическому, так и по пессимистическому сценарию».

Европейский союз и Соединенные Штаты накануне ввели очередные санкции против Белоруссии. В списки попали граждане республики и белорусские организации. Ограничения коснулись нескольких десятков человек, среди которых глава Минтранса Белоруссии Алексей Авраменко, министр обороны Виктор Хренин, пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, начальник минской милиции Михаил Гриб, бывший глава КГБ Иван Тертель и другие.

На этой неделе во время саммита Европейский союз рассмотрит экономические ограничения против Белоруссии.