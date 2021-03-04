Россия почти догнала Белоруссию по индексу продовольственной безопасности

России в 2020 году удалось почти в два раза улучшить уровень в Глобальном индексе продовольственной безопасности от The Ecomomist Intellegence Unit. Страна практически догнала по показателям Белоруссию.

В рейтинге продовольственной безопасности Россия оказалась на 24-м месте в 2020 году. Всего в индексе представлено 113 стран. В 2019 году Россия занимала 42-ю строчку в писке, набрав 69,7 балла из 100 возможных. Сейчас у страны насчитывается 73,7 балла. Обгоняет Россию по уровню продовольственной безопасности Белоруссия, у которой 73,8 балла.

Россия опережает соседнюю страну только по одному критерию — доступности продуктов питания для населения. По этому параметру Россия находится на 20-й строчке, имея 87,2 балла. Белоруссия же располагается на 28-м месте, получив от специалистов 85 баллов.

Аналитики считают уровень безопасности хорошим, если стране удалось набрать более 60 баллов. Результат более 80 баллов является очень хорошим. При этом в списке всего две таких страны. Лидером признана Финляндия — 85,3 балла. Сразу за ней идет Ирландия с суммой 83,8 балла.