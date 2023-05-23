Мир 23 мая 2023, 20:26 Россия поблагодарила Республику Сербскую за нейтральную позицию по Украине Путин: только нейтральная позиция по Украине может привести к положительному решению Pxhere

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Россия благодарна Республике Сербской за нейтральную позицию по украинскому вопросу. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с главой республики Милорадом Додиком, сообщили на сайте Кремля.

«Мы благодарны вам за вашу нейтральную позицию по событиям на Украине, только такая позиция может привести к какому-то положительному решению», — отметил российский лидер.

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Он также поблагодарил Додика за сдержанную политику. Путин заверил, что рад видеть своего коллегу в Москве.

Глава государства подчеркнул, что Россия и Республика Сербская успешно развивают двустороннее сотрудничество. Президент обратил внимание на то, что между государствами также наблюдается рост взаимного товарооборота. Хотя пока он небольшой, но тенденция хорошая, констатировал глава государства.

Додик заявил, что российскую сторону вынудили начать специальную военную операцию. По его словам, Республика Сербская не разделяет «истерический» подход западных страны по ситуации вокруг украинского конфликта, сообщили «Известия».