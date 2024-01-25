Мир 25 января 2024, 03:11 Россия победила в ключевом сражении на Украине BI: Россия победила в ключевом сражении за боеприпасы РИА «Новости»

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Россия значительно превосходит Украину по количеству боеприпасов. Такой вывод сделал обозреватель Business Insider Джейк Эпштейн.

«Она (Россия — прим. ред.) одержала верх в ключевом сражении: битве за боеприпасы», — заявил журналист.

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Обозреватель отметил, что для украинских военных ситуация выглядит все более мрачной. ВСУ оказались в «затруднительном положении» из-за нехватки боеприпасов, отметил Эпштейн и добавил, что российская армия превосходит их в вооружении. Киев столкнулся «с неопределенностью» относительно помощи со стороны западных партнеров.

Ранее СМИ писали, что бойцы ВСУ вынуждены экономить боеприпасы. За последние две недели они сократили количество выстрелов в день в четыре раза. Российские подразделения при этом лишь усиливают атаки.