Россия по качеству элит оказалась на уровне Ботсваны

В рейтинге качества бизнес-элиты России досталась только 23-я строчка. По показателю РФ оказалась на одном уровне с южноафриканской Ботсваной.

Индекс качества элит (Elite Quality Index) был составлен исследователями из швейцарского Университета Санкт-Галлена и Московской школой управления «Сколково».

Показатель в России составил 48,9 балла. Казахстан по качеству бизнес-элиты обогнал РФ и занял 19-ю строчку. Его индекс 52,7 балла.

В общей сложности авторы рейтинга отранжировали по качеству элит 32 страны. Лидером рейтинга стал Сингапур — 68,5 балла. На втором месте Швейцария с результатом в 64,9 балла. Замыкает тройку лидеров Германия с показателем в 64,2 балла.

При этом при оценке России был отмечен разброс между разными индикаторами. По макроэкономической политике страна получила высокую оценку, а самую низкую — по компонентам, которые связаны с регуляторной политикой.