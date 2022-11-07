Мир 07 ноября 2022, 03:13 Россия планирует наращивать присутствие в Африке — Россотрудничество Россотрудничество сообщило об открытии Русских домов в ряде стран Африки Unsplash

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В 2022 году в ряде стран Африки открылись Российские центры науки и культуры (РЦНК), в планах открытие еще двух Русских домов. Об этом «Известиям» рассказали в Россотрудничестве.

Русские дома уже работают в Судане, Мали, Египте и Алжире, скоро откроются РЦНК в столице Мали и в Анголе.

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«В планах на перспективу, согласованных с МИД России, предусматривается учреждение РЦНК в Анголе. При этом вернулись к вопросу создания условий для учреждения российского центра в Бамако», — сообщили изданию в пресс-службе ведомства.

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В Россотрудничестве отметили, что работа с Мали была приостановлена из-за нестабильной политической обстановкой внутри страны. Сейчас проекты соглашений находятся на стороне партнеров.

Русские дома открыты более чем в 80 странах мира. В Европе представительства Россотрудничества откроют пункты обогрева для местных жителей. С наступлением осенних холодов и промозглой погоды Русские дома начинают акцию «Из России с теплом».