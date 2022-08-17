Россия переведет проект «Сахалин-2» под управление нового оператора

Японские компании Saibu Gas и Kyushu Electric Power, импортирующие сжиженный природный газ, получили уведомление о передаче управления проектом «Сахалин-2» новому оператору. Об этом написала газета Nikkei.

Японским организациям предложили заключить контракты с новым оператором. Представители Японии отказались комментировать что-либо по поводу объема поставок газа и цен в рамках нового соглашения.

Постановление о создании ООО «Сахалинская энергия» в качестве нового управляющего оператора проекта «Сахалин-2» в начале августа подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Организацию возглавит Андрей Алейников. В настоящее время он занимает пост директора филиала Sakhalin Energy, который курирует проект «Сахалин-2».

Ранее сообщалось, что японское правительство обратилась к корпорации Mitsui&Co с просьбой присоединиться к «Сахалину-2». Министр промышленности, экономики и торговли Коити Хагиуда объяснил, что проект играет огромную роль для энергетической безопасности Японии.