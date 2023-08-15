Мир 15 августа 2023, 17:13 Россия перестанет поставлять запчасти странам, передававшим отечественное оружие Украине Глава ФСВТС Шугаев: Россия прекратит поставки запчастей недружественным странам РИА «Новости»

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В качестве ответных мер Россия перестанет поставлять запчасти недружественным государствам и отзовет лицензии у ремонтных предприятий. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на форуме «Армия-2023».

Речь идет о странах, которые передавали российскую и советскую военную технику Украине. У предприятий отзовут лицензии на право ремонта оружия отечественного производства.

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«Например, у ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на ремонт вертолетов типа „Ми“», — пояснил Шугаев.

По его словам, ФСВТС внимательно следит за случаями передачи отечественной военной техники в третьи страны. В случае нарушения ведомство принимает меры, которые влияют не только «на военно-техническое сотрудничество с недобросовестным покупателем, но и на выстраивание отношений на политическом уровне».

Он напомнил, что подобные поставки возможны лишь после предоставления покупателем сертификата конечного пользователя. В соответствии с документом он берет на себя обязательства не передавать товар в третьи страны без официального разрешения России.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что советская военная техника превосходит по боевым характеристикам западное оружие.