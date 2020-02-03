Россия перестала платить за братские отношения. Теперь Лукашенко начал искать выгодную нефть в США

Минск объявил о готовности найти альтернативу российской нефти. На это заявление отозвался госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Вашингтон может обеспечить Белоруссию энергоресурсами на 100% по конкурентным ценам. Эксперт рассказал «360», почему отношения Белоруссии и России начинают трещать по швам и за чем гонится Лукашенко.

Последние годы Минск закупал нефть только у Москвы, но в этот раз страны не могут прийти к общему решению уже полтора месяца. Теперь Белоруссия ищет альтернативные варианты. Одними из первых откликнулись США.

«Мы являемся крупнейшим производителем энергии в мире, и все, что вам нужно сделать, это обратиться к нам», — заявил Помпео на пресс-конференции.

По словам американского политолога Эндрю Корыбко, такое поведение Белоруссии было ожидаемым. Правительство страны было очень откровенно в своих намерениях разнообразить поставщиков энергоресурсов. Оно считает, что лучше иметь несколько поставщиков, в том числе США, чем одну Россию. И скорее всего в ближайшее время Минск начнет покупать энергоресурсы у США, хоть это и не будет соответствовать 100% их потребностей.

«Американские ресурсы дороже, чем российские, но Беларусь, возможно, не возражает платить более высокую цену, если она считает — правильно или неправильно — что она более надежна в долгосрочной перспективе», — предполагает эксперт.

Фальшивый друг

Российско-белорусские отношения были очень сложными в течение последних нескольких лет. Сейчас Белоруссия решила, что пришло время кардинально их изменить. На это повлияло несколько факторов: отказ Лукашенко идти на компромисс с Москвой по некоторым вопросам и сокращение Россией десятилетних энергетических субсидий для Белоруссии.

«Лукашенко считает, что может „балансировать“ между Россией и США для заключения лучшей сделки», — подмечает политолог.

Источник фото: официальный сайт президента Республики Беларусь

По большей степени к такой рискованной политике Минск подтолкнуло именно сокращение субсидий. Стоило им прекратиться, и Лукашенко начал переходить на другую сторону. Это «политически неудобная» реальность.

Белоруссия была всего лишь фальшивым другом и просто использовала Россию для дешевой энергии. Отношения были транзакционными, а не братскими, несмотря на риторику с обеих сторон. Пока Россия платит, Белоруссия подыгрывает Эндрю Корыбко американский политолог

В любом случае, сейчас наблюдается не «просто очередное ежегодное несогласие», а постепенное изменение внешней политики Белоруссии.

Новая эра

Собеседник «360» отмечает, что не стоит ожидать внезапных изменений в отношениях стран. Однако, траектория уже установлена и вряд ли общая тенденция изменится.

В отношениях России и Белоруссии наступает новая, неопределенная и рискованная эра. Она вызвана как желанием Лукашенко «балансировать» между покровителями, чтобы получать больше прибыли, так и решением России прекратить платить за лояльность своего «партнера».

В ближайшем будущем мы также можем увидеть заинтересованность Минска в «Инициативе трех морей», которую возглавляет Польша и активно поддерживают США. Украина свой интерес уже проявила.

Источник фото: официальный сайт президента Республики Беларусь

США это на руку

Вашингтону такое развитие отношение двух стран скорее всего приходится по душе. Заполучив Минск в качестве клиента, они выиграют сразу по нескольким пунктам. Во-первых, они получают нового надежного покупателя. Во-вторых, ослабят российское влияние и как бы «отнимут ближайшего союзника» у России. И в-третьих, Белоруссия является членом СНГ, ОДКБ и Евразийского союза, возглавляемых Россией. Она может стать своеобразным представителем интересов США в этих организациях. Такой поворот событий несомненно станет крупным достижением для американской внешней политики.