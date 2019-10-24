  • Россия переработает ядерные отходы Германии. Депутат бундестага объяснил, кому это выгодно

    24 октября 2019, 14:17

    Ксения Дагаева

    Россия переработает урановые отходы из Европы и вывезет их обратно, сообщили в «Росатоме». Никаких захоронений чужих ядерных «хвостов» на нашей территории не будет. Накануне стало известно, что контракт заключили с немецким дочерним предприятием английской компании. Депутат бундестага Вальдемар Гердт рассказал «360», почему Германия будет сотрудничать именно с Россией.
    Россия переработает ядерные отходы Германии. Депутат бундестага объяснил, кому это выгодно

    В этом году в Россию из Германии ввезут тонны так называемых урановых «хвостов». Это побочные продукты, остающиеся после производства топлива для атомных электростанций. Заказчик — немецкая «дочка» британской Urenco Group. Об этом сообщила немецкая общественная телекомпания ZDF.

    Сделку заключили без огласки. Однако о ней все же стало известно, так как депутаты бундестага направили запрос в Федеральное министерство окружающей среды. Тогда данные подтвердили в правительстве немецкой земли Северный Рейн — Вестфалия. В российском отделении Greenpeace заявили, что урановые «хвосты» токсичны. При этом в письме Министерства экономики, инноваций, цифровизации и энергетики земли Северный Рейн — Вестфалия идет речь об отправке порядка 600 тонн гексафторида урана — слаборадиоактивного, но чрезвычайно едкого вещества. Оно обладает большой биологической опасностью. По утверждениям Greenpeace, в РФ и без того хранится миллион тонн урановых «хвостов».

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    «Это безответственно… Был веский повод, чтобы прекратить эти перевозки!» — считает депутат бундестага и председатель комитета по охране окружающей среды Сильвия Коттинг-Уль.

    В государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» объяснили, что иностранный обедненный уран не захоронят в РФ, а лишь переработают. Затем вывезут обратно.

    Опасные отходы активно ввозили в РФ в 2000-е. Позже выяснилось, что материалы хранились в ржавых контейнерах под открытым небом. И 10 лет назад поставки прекратили.

    А 80-90% урана, который планировали обогатить на территории России и вернуть ФРГ, так и не перевезли на «родину», по словам представителя германо-голландской компании Urenco.

    Депутат бундестага Вальдемар Гердт считает, что в этот раз есть все шансы, что переработка пройдет без нарушений. Ведь РФ выросла в технологическом плане и может справиться с утилизацией подобных отходов лучше других государств. Вальдемар Гердт

    Отходы от ядерных электростанций у нас есть и накапливаются. А Россия на сегодня наиболее продвинутая страна в вопросе утилизации этих отходов. Это страна, которая может их перерабатывать, на этом зарабатывать деньги и при этом сохранить экологическую и прочую безопасность… Логически это реально, возможно и взаимовыгодно для обеих стран

    Вальдемар Гердтдепутат бундестага.