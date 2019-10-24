Россия переработает ядерные отходы Германии. Депутат бундестага объяснил, кому это выгодно

В этом году в Россию из Германии ввезут тонны так называемых урановых «хвостов». Это побочные продукты, остающиеся после производства топлива для атомных электростанций. Заказчик — немецкая «дочка» британской Urenco Group. Об этом сообщила немецкая общественная телекомпания ZDF.

Сделку заключили без огласки. Однако о ней все же стало известно, так как депутаты бундестага направили запрос в Федеральное министерство окружающей среды. Тогда данные подтвердили в правительстве немецкой земли Северный Рейн — Вестфалия. В российском отделении Greenpeace заявили, что урановые «хвосты» токсичны. При этом в письме Министерства экономики, инноваций, цифровизации и энергетики земли Северный Рейн — Вестфалия идет речь об отправке порядка 600 тонн гексафторида урана — слаборадиоактивного, но чрезвычайно едкого вещества. Оно обладает большой биологической опасностью. По утверждениям Greenpeace, в РФ и без того хранится миллион тонн урановых «хвостов».

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«Это безответственно… Был веский повод, чтобы прекратить эти перевозки!» — считает депутат бундестага и председатель комитета по охране окружающей среды Сильвия Коттинг-Уль.

В государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» объяснили, что иностранный обедненный уран не захоронят в РФ, а лишь переработают. Затем вывезут обратно.

Опасные отходы активно ввозили в РФ в 2000-е. Позже выяснилось, что материалы хранились в ржавых контейнерах под открытым небом. И 10 лет назад поставки прекратили.

А 80-90% урана, который планировали обогатить на территории России и вернуть ФРГ, так и не перевезли на «родину», по словам представителя германо-голландской компании Urenco.

Депутат бундестага Вальдемар Гердт считает, что в этот раз есть все шансы, что переработка пройдет без нарушений. Ведь РФ выросла в технологическом плане и может справиться с утилизацией подобных отходов лучше других государств. Вальдемар Гердт