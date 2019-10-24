Россия переработает ядерные отходы Германии. Депутат бундестага объяснил, кому это выгодно

Москва возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы. Контракт заключили с немецким дочерним предприятием английской компании. Последний раз подобный договор имел место 10 лет назад. Теперь РФ должна переработать 12 тысяч тонн ядерных отходов за четыре года. Депутат бундестага Вальдемар Гердт рассказал «360», почему Германия будет сотрудничать именно с Россией.

В этом году в Россию из Германии ввезут тонны так называемых урановых «хвостов». Это побочные продукты, остающиеся после производства топлива для атомных электростанций. Заказчик — немецкая «дочка» британской Urenco Group. Об этом сообщила немецкая общественная телекомпания ZDF.

Сделку заключили без огласки. Однако о ней все же стало известно, так как депутаты бундестага направили запрос в Федеральное министерство окружающей среды. Тогда данные подтвердили в правительстве немецкой земли Северный Рейн — Вестфалия. В российском отделении Greenpeace заявили, что урановые «хвосты» токсичны. При этом в письме министерства экономики, инноваций, цифровизации и энергетики земли Северный Рейн — Вестфалия идет речь об отправке порядка 600 тонн гексафторида урана — слаборадиоактивного, но чрезвычайно едкого вещества. Оно обладает большой биологической опасностью. По утверждениям Greenpeace, в РФ и без того хранится миллион тонн урановых «хвостов».

Завод заработал на территории Чернобыльской АЭС Подробнее

«Это безответственно… Был веский повод, чтобы прекратить эти перевозки!» — считает депутат бундестага и председатель комитета по охране окружающей среды Сильвия Коттинг-Уль.

Правда, в государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» заявили, что иностранный обедненный уран не захоронят в РФ, а лишь переработают. Затем вывезут обратно.

Однако в 2009 году такая же схема не сработала. Дело в том, что опасные отходы активно ввозили в РФ в 2000-е. Позже выяснилось, что материалы хранились в ржавых контейнерах под открытым небом. И 10 лет назад под давлением экоактивистов поставки прекратили.

А 80-90% урана, который планировали обогатить на территории России и вернуть ФРГ, так и не перевезли на «родину», по словам представителя германо-голландской компании Urenco.

Не исключено, что в этот раз все пройдет без нарушений. Ведь РФ выросла в технологическом плане и может справиться с утилизацией подобных отходов лучше других государств. Об этом «360» рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт.