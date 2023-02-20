Мир 20 февраля 2023, 11:22 Россия перехватила у Саудовской Аравии лидерство в поставках нефти в Китай — СМИ РИА «Новости»: Россия стала лидером экспорта нефти в Китай РИА «Новости»

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В Китае вырос спрос на нефть, причем Россия перехватывает у Саудовской Аравии лидерство по поставкам в КНР, написало РИА «Новости». По данным издания, российская сторона предлагает хорошие скидки, и китайские нефтеперерабатывающие заводы буквально выстраиваются в очередь за ее нефтепродуктами.

Китайская экономика растет, обороты набирает и нефтепереработка. Прогнозируется взлет потребления нефтепродуктов.

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«Китайским переработчикам придется максимально расширить спотовые закупки у США и Бразилии, Анголы и Нигерии, но прежде всего у России», — отмечает OilPrice.

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По оценке аналитиков компании Kpler, в январе КНР купила в России рекордные 3,89 миллиона баррелей мазута, а в марте поставки должны вырасти до 6,75 миллиона. В январе, по данным Refinitiv Oil Research, Китай в сутки покупал 2,03 миллиона баррелей российской нефти и 1,77 — саудовской.

Россия уже лидировала по поставкам нефтепродуктов в Китай в мае — июле 2022 года, но в августе Саудовская Аравия вернула пальму первенства. Некоторые эксперты прогнозировали, что открытие рынка после ковидных ограничений обеспечит саудитам более жесткую конкуренцию со стороны России, однако ее очередной прорыв стал для Саудовской Аравии неожиданностью, отметило издание.