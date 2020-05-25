Россия передаст ВОЗ $9 млн для снижения смертности матерей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получит от России девять миллионов долларов в ближайшие три года. Эти деньги пойдут на улучшение качества медицинской помощи.

Постановление о материальной помощи из федерального бюджета подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, в 2020 году ВОЗ получит 3,5 миллиона долларов, в 2021-м — 3,4 миллиона долларов, а через год — 2,1 миллиона долларов.

Эти деньги пойдут на повышение качества медицинской помощи в условиях стационара. Еще средства направят на снижение уровня смертности среди матерей, детей и новорожденных.

Кроме того, правительство выделило 96 миллионов рублей Минздраву. Материальную помощь в течение трех лет пустят на финансирование Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. Таким образом, Россия и ВОЗ будут совместно реализовывать проект по улучшению качества медицинской помощи.

Проинформировать ВОЗ о подписании постановления поручили Минфину, МИД и Минздраву. Также Минфин должен заняться финансированием всех расходов.