Россия передаст архивные документы времен Великой Отечественной войны

Речь идет о 22 фондов документов, которые имеют австрийское происхождение. Они касаются еврейских организаций довоенной Австрии. В частности, в бумагах значатся Союз австрийских евреев, Союз фронтовиков-евреев Австрии, который существовал в годы Первой мировой войны, и другие.

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Сейчас документы хранятся в государственном военном архиве России. Передача около 2,4 тысячи бумаг была согласована с российским МИД и Минкультуры.

Все вопросы, связанные с расходами на хранение архивов и реставрацией, должны урегулировать Росархив и австрийская сторона. Передача документов пройдет без оплаты таможенных платежей.

Австрия получила независимость в 1955 году. В 1938 году страна была присоединена к фашистской Германии, после чего на ее территории начали начали преследовать евреев и закрывать еврейские организации.