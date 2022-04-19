Россия передала в Совет Безопасности ООН новые данные о военно-биологической деятельности США на Украине

Новые данные об участии США в военно-биологической деятельности на Украине распространены в Совете Безопасности ООН, об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ в организации Дмитрий Полянский.

«Свидетельства военно-биологической деятельности на территории Украины в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия накапливаются. Мы распространили соответствующие новые материалы в качестве официального документа Совета Безопасности», — заявил Полянский и уточнил, что информация собрана российским министерством обороны.

Сотрудники лабораторий занимались разработкой биологического оружия, заявил ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Доказательства их деятельности обнародованы. Россия считает, что работа подобных организаций должна быть полностью открытой и подконтрольной международным структурам.