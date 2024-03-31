Мир 31 марта 2024, 22:40 Россия передала Украине требования по антитеррору МИД: ноту по антитеррору передали Украине по каналу через Белоруссию РИА «Новости»

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Россия передала Украине требование о немедленном аресте и выдаче всех причастных к терактам на территории РФ лиц. Для этого использовался налаженный канал через Белоруссию, сообщили РИА «Новости» в МИД России.

«На днях Россия передала соответствующую ноту киевской стороне по налаженному каналу через Минск», — указали в дипведомстве.

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Других подробностей в МИД России не привели

По данным министерства, следователи обнаружили след Украины в ряде терактов, которые произошли в России. В первую очередь речь идет о теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта, в котором погибли 144 человека.

В ведомстве напомнили о гибели военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского) при срабатывании пронесенной на его творческую встречу взрывчатки. Также пять мирных жителей погибли при теракте на Крымском мосту.

В этой связи Россия потребовала от властей Украины прекратить поддерживать террористическую деятельность.