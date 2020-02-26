Россия передала Северной Корее тест-системы быстрой диагностики коронавируса

«Российской стороной по просьбе КНДР переданы Пхеньяну 1,5 тыс. тест-систем быстрой лабораторной диагностики коронавируса указанного типа», — рассказала пресс-служба.

Предполагается, что это станет эффективной мерой, помогающей предотвратить распространение инфекции в Северной Корее.