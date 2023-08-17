17 августа 2023, 16:17
Россия передала Белоруссии первую партию боевых вертолетов Ми-35
Минобороны Белоруссии: республика получила российские вертолеты Ми-35
Белоруссия получила партию российских боевых вертолетов Ми-35. Летательные аппараты поступили на вооружение армии республики. Об этом сообщили в Минобороны страны.
«Белорусскими летчиками осуществляется перелет первой партии вертолетов Ми-35», — уточнили в ведомстве.
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Россия отправила боевые машины в республику по плану строительства и развития вооруженных сил союзного государства и военно-технического развития, подчеркнули в министерстве.
Ранее в начале июня российские ядерные боеприпасы начали перемещать в Белоруссию. Президент страны Александр Лукашенко указал, что размещение боеголовок на территории республики связано исключительно с вопросами обороны.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что белорусские военные не получат контроль над российским ядерным оружием. Он также сослался на слова президента Владимира Путина о том, что боеголовки разместят в республике по графику.
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