Мир 17 августа 2023, 16:17 Россия передала Белоруссии первую партию боевых вертолетов Ми-35 Минобороны Белоруссии: республика получила российские вертолеты Ми-35 РИА «Новости»

Читать 360tv в

Белоруссия получила партию российских боевых вертолетов Ми-35. Летательные аппараты поступили на вооружение армии республики. Об этом сообщили в Минобороны страны.

«Белорусскими летчиками осуществляется перелет первой партии вертолетов Ми-35», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Россия отправила боевые машины в республику по плану строительства и развития вооруженных сил союзного государства и военно-технического развития, подчеркнули в министерстве.

Ранее в начале июня российские ядерные боеприпасы начали перемещать в Белоруссию. Президент страны Александр Лукашенко указал, что размещение боеголовок на территории республики связано исключительно с вопросами обороны.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что белорусские военные не получат контроль над российским ядерным оружием. Он также сослался на слова президента Владимира Путина о том, что боеголовки разместят в республике по графику.