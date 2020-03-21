Россия стала делиться тестами для выявления коронавируса с другими странами

Российские ученые поделились тест-системами для диагностики коронавируса с другими странами. Теперь разработкой смогут воспользоваться медики из 13 государств.

«Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН „ГНЦ ВБ ‚Вектор‘“ тест-системы для проведения более 100 тысяч исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны-члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР», — сообщается на сайте ведомства.

В ближайшее время тесты должны поставить еще в Египет, Сербию и Венесуэлу. С помощью российской разработки уже удалось выявить первые случаи инфицирования в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане.

«Роспотребнадзор продолжит оказание материально-технической и методической помощи иностранным партнерам для предотвращения распространения эпидемии нового коронавируса в мире», — отмечается в сообщении.

Российские специалисты 20 марта представили усовершенствованную тест-систему, пишет RT. С ее помощью диагностировать COVID-19 можно всего за 90 минут.

По данным на 20 марта в России врачи лечат от коронавируса 253 пациентов. В мире зараженных насчитывается более 277 тысяч.