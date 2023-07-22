Мир 22 июля 2023, 01:49 Россия озвучила в ООН условия для возвращения в зерновую сделку Первый зампостпреда РФ при ООН Полянский назвал условия для возвращения в зерновую сделку Pxhere

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Россия готова вернутся в зерновую сделку только, если Запад выполнит семь условий. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Его процитировало РИА «Новости».

Первым условием он назвал вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Также Полянский указал на необходимость снятия все препятствий для российских банков, занимающихся обслуживанием поставок продовольствия и удобрений.

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Также необходимо возобновить поставки в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и решить все вопросы с обеспечением логистики. Пятым пунктом, по словам дипломата, является обеспечение беспрепятственных условий для расширения поставок российских удобрений, также нужно восстановить работу аммиакопровода «Тольятти-Одесса».

«Шестое — разблокировка российских активов, связанных с сельхозотраслью», — указал Полянский.

Седьмым условием он назвал восстановление изначального гуманитарного характера зерновой сделки, которая должна работать в интересах нуждающихся стран.

По словам зампостпреда России в ООН, экспорт российских сельхозтоваров удалось сохранить без содействия со стороны международной организации.