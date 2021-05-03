Россия озвучила условие для отказа от выхода из Договора по открытому небу

Россия не станет выходить из Договора по открытому небу (ДОН), если в соглашении снова будут участвовать США. Об этом заявил, глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Глава российской делегации отметил, что у Вашингтона есть месяц для принятия решения по договору.

«Если они решат подтвердить приверженность укреплению доверия и прозрачности в военной области, за нами дело не станет. Мы открыты к кропотливой работе по урегулированию взаимных претензий в рамках ДОН как с США, так и с другими государствами-участниками», — привела его слова газета «Известия».

Гаврилов подчеркнул, что кабмин в ближайшие дни представит президенту России Владимиру Путину законопроект о денонсации ДОН. После этого документ отправят на рассмотрение в палаты Федерального собрания. Затем Москва передаст официальную ноту о выходе из договора Канаде и Венгрии, выступающими его депозитариями.

«Затем начнется шестимесячный срок, предшествующий нашему фактическому выходу из договора», — уточнил глава делегации.

Он добавил, что страны-участницы проведут чрезвычайную конференцию, на которой будут обсуждаться возможные последствия выхода России из договора.