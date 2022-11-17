Мир 17 ноября 2022, 16:57 Россия ознакомится с решением голландского суда по делу катастрофы рейса MH17 — МИД МИД России пообещал изучить решение суда в Нидерландах по делу катастрофы рейса MH17 РИА «Новости»

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Россия изучит решение голландского суда по делу о крушении рейса MH17 в 2014 году в Донецкой области в 2014 году, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев. В ходе брифинга17 ноября он отметил важность каждого нюанса в этом вопросе.

«Будем изучать это решение, потому что во всех этих вопросах каждый нюанс имеет значение», — рассказал Иван Нечаев. Он добавил, что российская сторона будет готова прокомментировать решение суда после ознакомления с документом.

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В Гааге состоялось слушание по делу о крушении пассажирского самолета. Суд пришел к выводу, что лайнер сбили ракетой, запущенной со стороны поселка Первомайское Донецкой области. Все случилось 17 июля 2014 года — тогда погибли 298 человек, находившиеся на борту рейса «Малазийских авиалиний», направлявшегося из Амстердама в Куала-Лумпур. По факту катастрофы возбудили уголовное дело.

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Следствие подозревает в совершении преступления троих россиян и одного гражданина Украины. Голландская прокуратура просила назначить им наказание в виде пожизненного лишения свободы.