Россия ответит на травлю журналистов в Латвии

Сотрудничающих с российскими изданиями журналистов начали травить в Латвии. Например, их отказываются обслуживать в банках. Российский посол пообещал вступиться за представителей прессы.

«Конечно, мы вступимся за журналистов, будем отвечать в рамках международного права, международных договоров государств, накладывающих такие ограничения на журналистов в своей стране», — приводит заявление посла России в Латвии Евгения Лукьянова «Sputnik Латвия».

Он добавил, что российская сторона будет требовать от Риги выполнения «договорных норм, которые они подписали». При этом он отметил, что результат маловероятен из-за двойных стандартов. По словам посла, будет действовать правило своих и чужих.

«Самое главное, чей именно „сукин сын“. Если это латышский, то это свой „сукин сын“, если чужой, то извиняйте. Как говорится, не повезло тебе родится русским. Будет ли это продолжаться? Будет. Будем ли мы на это отвечать? Уверяю вас, будем», — заверил Лукьянов.

Он подчеркнул, что в Латвии сейчас происходит «охота на ведьм», а журналистов «зацепило общей волной». Кроме них пострадали представители бизнеса, которые потеряли порядка 10 миллиардов долларов.

В начале февраля служба госбезопасности Латвии провела обыски в офисе компании Baltijas Mediju alianse. Она занимается ретрансляцией программ российского Первого канала в странах Балтии.