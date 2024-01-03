Мир 03 января 2024, 07:55 «Россия ответит». В США испугались реакции Москвы на конфискацию активов Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия жестко ответит на конфискацию своих активов Москва / РИА «Новости»

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Конфискация замороженных в западных странах активов России только усилит позиции БРИКС, а также поставит под угрозу собственные активы США и стран ЕС, находящиеся в РФ. Такое мнение в интервью Judging Freedom высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Россия может ответить присвоением активов Запада, которые все еще находятся в стране», — сказал эксперт.

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Он полагает, что конфискация активов РФ негативно отразится на доверии других стран к доллару в качестве резервной валюты. Джонсон подчеркнул, что западные страны обсуждают возможность изъятия активов в тот момент, когда РФ стала председательствующим государством в БРИКС. Бывший разведчик не исключил, что блок может создать альтернативный финансовый порядок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва в 2024 году в рамках БРИКС будет стремиться к созданию справедливой финансовой системы. По его словам, порядка 30 стран готовы сотрудничать с объединением в том или ином формате.