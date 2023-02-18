18 февраля 2023, 23:01
Россия ответит на высылку дипломатов из Нидерландов
МИД России: страна ответит на решение Нидерландов выслать российских дипломатов
Россия ответит решение министерства иностранных дел Нидерландов ограничить число работающих там российских дипломатов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипведомство РФ.
«Россия даст соответствующий ответ», — заявили в российском МИД.
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В субботу, 18 февраля, дипломатическое ведомство Нидерландов сообщило, что собирается ограничить число работающих в стране дипломатов из России.
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В МИД считают, что в посольстве в Гааге не может работать больше представителей, чем в посольстве Нидерландов в Москве. Страну покинут порядка 10 российских дипломатов. Им предстоит выехать из Нидерландов в течение двух недель.
Также власти страны решили закрыть торгпредство России в Амстердаме из-за провальных переговоров об условиях командирования дипломатов. Голландское консульство в Санкт-Петербурге временно закроется с 20 февраля из-за нехватки работников. Завершение работы российского торгпредства намечено на следующий день — 21 февраля.
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