Мир 18 февраля 2023, 23:01 Россия ответит на высылку дипломатов из Нидерландов МИД России: страна ответит на решение Нидерландов выслать российских дипломатов РИА «Новости»

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Россия ответит решение министерства иностранных дел Нидерландов ограничить число работающих там российских дипломатов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипведомство РФ.

«Россия даст соответствующий ответ», — заявили в российском МИД.

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В субботу, 18 февраля, дипломатическое ведомство Нидерландов сообщило, что собирается ограничить число работающих в стране дипломатов из России.

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В МИД считают, что в посольстве в Гааге не может работать больше представителей, чем в посольстве Нидерландов в Москве. Страну покинут порядка 10 российских дипломатов. Им предстоит выехать из Нидерландов в течение двух недель.

Также власти страны решили закрыть торгпредство России в Амстердаме из-за провальных переговоров об условиях командирования дипломатов. Голландское консульство в Санкт-Петербурге временно закроется с 20 февраля из-за нехватки работников. Завершение работы российского торгпредства намечено на следующий день — 21 февраля.