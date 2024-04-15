Мир 15 апреля 2024, 13:42 Россия ответит на усиление присутствия НАТО в Арктике МИД России предупредил об ответе на усиление присутствия НАТО в Арктике Kay Nietfeld/dpa / Global Look Press

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НАТО собирается усилить присутствие в Арктике и сформировать там новые штабные командные цепочки. Ответ России будет соразмерен возможным угрозам, предупредил замглавы МИД РФ Александр Грушко, чьи слова привело РИА «Новости».

Альянс нацелился на усиление присутствия в арктическом регионе после присоединения Финляндии и Швеции к блоку.

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«Действительно, присоединение к НАТО будет сопровождаться осуществлением целого ряда инфраструктурных мероприятий, в том числе связанных с подписанием двустороннего соглашения о безопасности с США», — отметил Грушко.

Россия, в свою очередь, самостоятельно определит способы надежного обеспечения собственной безопасности и обороноспособности. Многие меры уже обнародовали. Речь идет о создании Московского и Ленинградского военных округов, а также формировании Карельского корпуса.

Публицист Дмитрий Ольшанский назвал бессмысленной активность Финляндии внутри НАТО. В Европе под контролем США появляются неофициальные базы альянса, сообщали «Известия».