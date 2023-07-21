Мир 21 июля 2023, 20:30 Россия ответит на тотальную гибридную войну США и Канады — Захарова Захарова: санкционное безумие США и Канады в конечном счете ударит по Западу РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что враждебные действия США и Канады не останутся без ответа. Санкционное безумие в итоге ударит по самому Западу, указала она в заявлении, которое опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Враждебные действия США и Канады, объявивших России тотальную гибридную войну, разумеется, получат должный отпор и без ответа не останутся», — отметила дипломат.

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Захарова обратила внимание, что «санкционное безумие и иллюзорная ставка на „сдерживание Москвы“ в конечном счете больно ударят по самому коллективному Западу».

Власти Канады ввели новые санкции против России в пятницу, 21 июля. Под ограничения подпали режиссер Никита Михалков, актер Иван Охлобыстин, певец Филипп Киркоров, рэпер Тимати, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал верхом маразма санкции Британии против международного детского центра «Артек».