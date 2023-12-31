Мир 31 декабря 2023, 12:00 Россия ответит на готовящееся в США развертывание запрещенных ранее ракетных систем Глава МИД Лавров: Россия ответит на развертывание США ранее запрещенных РСМД U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

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Россия ответит на готовящееся Соединенными Штатами развертывание наземных ракетных систем, ранее запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом РИА «Новости» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он указал на то, что приверженность России этому мораторию «жестко увязана» с потенциальным появлением американских наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в соответствующих регионах. Вопрос об их развертывании «весьма чувствителен» с точки зрения российской национальной безопасности, подчеркнул глава МИД.

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«В случае с США этот аспект приобретает особое значение с учетом его прямой взаимосвязи с другими факторами, оказывающими влияние на стратегическую стабильность. Очевидно, что создание Вашингтоном дополнительных ракетных рисков потребует от нас принятия серьезных ответных мер», — рассудил Лавров.

Если «экстраординарных шагов» от США не последует, Россия не будет развертывать ранее запрещенные ракетные вооружения первой, добавил министр. Однако «приготовления Пентагона» говорят о том, что ждать американских действий осталось недолго, резюмировал он.

Ранее, в августе, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил, что риски для безопасности России создает размещение американских РСМД в Азии.