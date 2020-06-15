Россия ответит Чехии высылкой дипломатов

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил о том, что двух российских дипломатов вышлют из страны. Их обвинили в ухудшении взаимоотношений между странами. Один из дипломатических работников, подчеркнули в Праге, предоставил контрразведке недостоверные сведения о ввозе яда рицина и запланированном нападении на чешских политиков.

В Службе внешней разведки России к ситуации отнеслись как к гнусной провокации. В российском МИД поведение Чехии назвали хамским поступком. Дело о «российском яде» Прага закрыла. Доказательств наличия рицина не нашли.

По данным СМИ, посла Чехии вызвали в министерство иностранных дел РФ из-за дипломатического скандала.