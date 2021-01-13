Россия ответила Украине гифкой на пост о «краже» конструктора Королева

Украина обвинила Россию в «воровстве» советского конструктора Сергея Королева, который родился в Житомире. На это российская сторона прислала гифку из мультика «Жил был пес…».

«Внимание, воровство! Гений ракетно-космической техники Сергей Королев, называвший себя украинцем, родился: Житомир. <…> учился: Одесса. <…> Подвергнут пыткам и заключен в тюрьму на шесть лет: Москва, Колыма, Казань», — заявили на Украине.

На это Россия ответила анимацией и риторическим вопросом: «Украина начала дорожить советским наследием?»

Во вторник известному конструктору Королеву исполнилось 114 лет со дня рождения. Под его руководством в 1950-60-х годах была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли и отправлен в космос первый человек.