Россия ответила на требование Украины вернуть зарубежные активы СССР

Требование Украины вернуть зарубежные активы СССР является популистским, право собственности России над объектами не подлежит пересмотру. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«Заявление украинских властей не имеют под собой оснований и носят популистский характер. Права России на зарубежные активы СССП не подлежат пересмотру, на это нет правовых оснований», — заявил она.

Захарова объяснила, что роль России как правопреемника СССР подтверждена международным судом ООН и признана международным сообществом. В связи с этим статусом, Российская Федерация сохраняет право собственности на активы СССР в иностранных государствах.

«Украина не вспоминает, что Россия выплатила долг СССР, не получая ни от кого помощи», — напомнила дипломат.

Ранее с требованием к России вернуть зарубежные активы СССР выступил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко. По его словам, часть помещений в Великобритании незаконно зарегистрирована на РФ.