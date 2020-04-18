Россия ответила на слова Лукашенко о качестве российских тестов на коронавирус

Александр Лукашенко заявил, что российские тесты на выявление коронавируса часто врут. В Роспотребнадзоре заверили, что тест-системы превосходят аналоги, а их эффективность была доказана.

«Высокая эффективность российских тестов была подтверждена успешно проведенными еще в начале февраля в Китае сравнительными испытаниями, которые продемонстрировали высокую специфичность и чувствительность разработанных в России диагностических наборов», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что тесты разработали специалисты государственного научного центра «Вектор». Эти системы сразу по нескольким параметрам превосходят зарубежные аналоги. Более того, начиная с февраля Россия бесплатно предоставила Белоруссии 14 тысяч таких тест-систем.

«Именно с их помощью были выявлены первые заболевшие в стране, что позволило начать проведение противоэпидемических мероприятий», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора проводят консультации с белорусскими коллегами в связи с пандемией коронавируса.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские тесты часто показывают ложный результат. Анализы, по его словам, дают правильные показания только в 30% случаев.