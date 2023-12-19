Важное 19 декабря 2023, 17:04 Россия ответила на новые санкции ЕС МИД: Россия расширила список лиц из ЕС с запретом на въезд в страну РИА «Новости»

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В ответ на очередной пакет санкций Евросоюза, который стал двенадцатым по счету, Россия расширила список представителей стран ЕС, которым запретили въезд в страну. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«В ответ на эти недружественные, нелегитимные, подрывающие международно-правовые прерогативы СБ ООН действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым <…> запрещен въезд на территорию нашего государства», — подчеркнули в ведомстве.

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В МИД уточнили, что мера коснулась представителей силовых ведомств и коммерческих организаций ЕС, а также гражданах стран Евросоюза, которые оказывали военную помощь Украине.

В список также добавили представителей евроструктур, замешанных в преследовании должностных лиц России за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий». Внесли в него и тех, кто занят в создании так называемого трибунала против руководства страны, а также участников ПАСЕ, выступивших 13 октября за принятие резолюции о неприкрытом вмешательстве в дела России и направленную на дискредитацию президентских выборов в 2024 году.

В МИД напомнили, что любые недружественные акции со стороны Запада и впредь ждет своевременный и адекватный ответ.

В Кремле отмечали, что ресурсы ЕС по антироссийским санкциям иссякли. В Евросоюзе уже не знают, как и в какой сфере вводить ограничения.