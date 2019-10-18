Россия ответила на идею Токио провести Олимпиаду на Курилах

Российские дипломаты в Японии отреагировали на заявление губернатора Токио Юрико Коикэ. Она предложила устроить марафон Олимпийских игр 2020 года на «северных территориях». Так японцы называют Южные Курилы.

Дипломаты на своей странице в Facebook написали, что «спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных «шуток».

«Уверены, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Но российские Южные Курилы к ним не относятся», — подчеркнули российские представители.

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Губернатор Токио выступила с таким заявлением после того, как Международный олимпийский комитет и Оргкомитет Олимпиады-2020 решили перенести из Токио марафон и соревнования по спортивной ходьбе легкоатлетической программы Олимпиады в Саппоро.

Организаторы отметили, что на северном острове Хоккайдо температура летом на 5-6 градусов ниже, чем в японской столице. Именно поэтому спортивные мероприятия лучше проводить там. Об этом сообщало агентство Kyodo.

Для губернатора Токио и мэра Саппоро такое решение стало неожиданным. Градоначальник Саппоро Кацухиро Акимото заявил, что польщен. Коикэ подобным поворотом событий оказалась расстроена. По ее мнению, подобные поспешные решения могут стать причиной многих проблем в будущем. Также она с иронией сказала, что если для Игр нужно место попрохладнее, то марафон можно отправить на Южные Курилы.