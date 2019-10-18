  • Россия ответила на идею Токио провести Олимпиаду на Курилах

    18 октября 2019, 10:04

    Наза Салех Захи

    Российские дипломаты в Японии отреагировали на заявление губернатора Токио Юрико Коикэ. Она предложила устроить марафон Олимпийских игр 2020 года на «северных территориях». Так японцы называют Южные Курилы.
    Россия ответила на идею Токио провести Олимпиаду на Курилах

    Дипломаты на своей странице в Facebook написали, что «спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных «шуток».

    «Уверены, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Но российские Южные Курилы к ним не относятся», — подчеркнули российские представители.

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    Губернатор Токио выступила с таким заявлением после того, как Международный олимпийский комитет и Оргкомитет Олимпиады-2020 решили перенести из Токио марафон и соревнования по спортивной ходьбе легкоатлетической программы Олимпиады в Саппоро.

    Организаторы отметили, что на северном острове Хоккайдо температура летом на 5-6 градусов ниже, чем в японской столице. Именно поэтому спортивные мероприятия лучше проводить там. Об этом сообщало агентство Kyodo.

    Для губернатора Токио и мэра Саппоро такое решение стало неожиданным. Градоначальник Саппоро Кацухиро Акимото заявил, что польщен. Коикэ подобным поворотом событий оказалась расстроена. По ее мнению, подобные поспешные решения могут стать причиной многих проблем в будущем. Также она с иронией сказала, что если для Игр нужно место попрохладнее, то марафон можно отправить на Южные Курилы.