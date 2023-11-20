Мир 20 ноября 2023, 20:13 Россия ответила Молдавии на преследование СМИ запретом въезда в страну МИД: Россия запретила въезд в страну нескольким официальным лицам Молдавии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские власти запретили въезд в страну нескольким официальным лицам Молдавии. Такое решение стало ответной мерой на преследование русскоязычных СМИ и журналистов в республике, сообщили на сайте МИД России.

«В МИД России 20 ноября был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий», — отметили в заявлении.

Реклама

Государство выразило решительный протест после продолжающихся преследований русскоязычных СМИ в Молдавии. В том числе руководство России выразило недовольство блокировками доступа к сайтам изданий.

«Лилиану Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова», — подчеркнули в министерстве.

Недавно молдавские власти приостановили лицензии 12 телеканалов, запретили вещание российского ТВ и заблокировали доступ к десяткам порталов. Глава Службы информации и безопасности республики Александр Мустяца объяснил, что меры связаны с защитой информационной безопасности государства и ликвидацией «источников нестабильности» рядом с Украиной, НАТО и Евросоюзом.