Россия отвергла обвинения со стороны США в продовольственном кризисе

Заявления с американской стороны о том, что Россия ответственна за продовольственный кризис на Украине и в мире — это часть информационной войны против РФ. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Так Антонов ответил на просьбу прокомментировать ранее сделанное высказывание первого замгоссекретаря США Уэнди Шерман. Его комментарий был размещен в Telegram-канале российской дипломатической миссии.

«Расцениваем комментарии Шерман как часть информационной войны США против России. Ответственно заявляем: инсинуации о том, что наши Вооруженные Силы разрушали гражданскую инфраструктуру, уничтожали суда с продовольствием, предназначавшимся для экспорта в другие страны, не соответствуют действительности», — подчеркнул Антонов.

Шерман ранее обвинила Россию в «бомбардировках по меньшей мере трех, в том числе одного чартерного, гражданских судов, которые вывозили товары из портов Черного моря». Никаких конкретных данных и никаких доказательств этим обвинениям замгоссекретаря США не привела. Также, по ее словам, Штаты озабочены ростом цен на фоне введения антироссийских санкций, особенно сложившейся ситуацией в таких странах как Ливан, Пакистан, Ливия, Тунис, Йемен и Марокко.