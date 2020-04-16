Россия отвергла обвинения Госдепа в ядерных экспериментах

Госдеп США представил доклад за 2019 год, в котором обвинил Россию в неполном соблюдении моратория на ядерные испытания. В МИД РФ это заявление опровергли и призвали Вашингтон не заниматься дезинформацией.

Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что никаких действий, нарушающих обязательства по испытаниям ядерного оружия, Москва не предпринимала. Дипломата процитировало РИА ФАН.

«Мы призываем США отказаться от их нарастающей практики дезинформации международного сообщества о происходящем», — подчеркнул Рябков.

В МИД добавили, что обязательства РФ указаны в одностороннем моратории на ядерные испытания. О них говорится и в ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Доклад Госдепартамента США касался соблюдения странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. Никаких доказательств того, что Москва нарушила мораторий, в нем не приводится.