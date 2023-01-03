03 января 2023, 11:51
Россия оценила поддержку спецоперации со стороны КНДР
Замглавы МИД Руденко: Россия оценила поддержку КНДР проведения спецоперации на Украине
Россия ценит и учитывает поддержку властями КНДР проведения специальной операции на Украине при выстраивании межгосударственных отношений. Об этом ТАСС рассказал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.
«КНДР твердо поддержала решение России о проведении спецоперации, в том числе и на площадке ООН, став одной из первых таких стран. Россия ценит эту поддержку и учтет ее при развитии отношений, сотрудничества и дружбы», — сказал он.
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Дипломат отметил схожесть подходов России и Северной Кореи к большей части глобальных проблем, а высокий уровень взаимопонимания и политического диалога способствует этому.
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Власти КНДР в июле 2022 года признали независимость Луганской и Донецкой народных республик, писал RT. После этого украинский МИД объявил о разрыве дипломатических связей с северокорейской стороной.
Представитель МИД России Сергей Рябков уличил США в «игре на нервах КНДР». Он призвал поднять вопрос об обеспечении безопасности Корейского полуострова на международных площадках.
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