Россия оценила долг Украины по еврооблигациям в $4,5 млрд

9 декабря Верховный суд Великобритании инициировал слушание по делу непогашенных Киевом евробондах. Изначально была озвучена сумма в три миллиарда долларов, однако она увеличилась на полтора миллиарда из-за начисленных процентов.

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Судебная тяжба продлится до 12 декабря, а решение суд вынесет уже в следующем году. В Министерстве уверены, что оно будет в пользу Россия.

В 2013 году Россия приобрела у Украины еврооблигации на сумму в три миллиарда долларов.

Судебные разбирательства начались в конце декабря 2015 года, когда Украина перестала обслуживать долг, отказавшись возвращать сумму.

Иск был подан в Высокий суд Лондона, так как евробонды регулирует английское право. В 2017 году Украину обязали вернуть долг. Киеву разрешили подать апелляцию, однако три из четырех украинских довода суд не признал достаточным основанием для аннуляции долга.

Четвертый довод Украины (выпуск еврооблигаций под давлением России) предполагает всеобъемлющий судебный процесс, который обжаловала Россия в 2018 году.