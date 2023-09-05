Мир 05 сентября 2023, 15:07 Россия отреагирует на решение Армении по Римскому статуту МУС — Захарова Спикер МИД Захарова: Россия запросила у Армении разъяснение по статуту МУС Unsplash

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Российская сторона ответит на планы парламента Армении ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда исходя из того, как прокомментируют этот вопрос по дипломатической линии. Запрос уже направили, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова. Ее процитировал ТАСС.

«Мы уже запросили у армянской стороны разъяснения на этот счет и будем определяться с нашими дальнейшими шагами, исходя из содержания ответа Еревана», — сказала она.

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Кабмин Армении попросил парламент ратифицировать Римский статут МУС. Конституционный суд уже согласовал эти планы. Россия, равно как Турция, Египет, Казахстан, Иран и некоторые другие страны, не признала его юрисдикцию.

МУС выдал ордер на «арест» президента Владимира Путина. На это в Совбезе России обвинили суд в пренебрежении нормами международного права — на выдачу такого ордера нужно получить распоряжение ООН.