Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.

«Украинские коллеги постоянно заявляют о необходимости обеспечить беспрепятственный доступ в Крым органам международного мониторинга в области прав человека. Мы неоднократно подтверждали и вновь подтверждаем, что Россия готова рассматривать все запросы о посещении Крыма», — приводит ТАСС слова дипломата.

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Запросы должны строиться на недискриминационном основании, то есть как при визитах в любые другие регионы России, подчеркнул Кузьмин.

При этом он указал, что именно из-за этой резолюции делегация ООН не сможет посетить Крым, потому что в ней указана «Автономная Республика Крым, Украина», которой не существует.

Документ, который носит название «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина» одобрили 67 стран, в их числе представители США и ЕС. Против резолюции проголосовали 23 страны, в числе которых Китай, Белоруссия, Сирия, Армения, а также некоторые страны Латинской Америки. Во время голосования воздержались 83 государства.