Россия отреагировала на представление Японии из-за открытия завода на Курилах

Представление японской стороны из-за открытия рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан Россия посчитала неприемлемым. Об этом заявили в посольстве РФ в Японии.

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«Считаем представление японской стороны неприемлемым. Южные Курильские острова принадлежат России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны. Соответственно, российская сторона вправе предпринимать любые меры по социальному развитию своих территорий», — прокомментировали ситуацию представители российского посольства ТАСС.

Диппредставители выразили надежду, что Япония осознает «эту реальность». Также они заметили, что подобные шаги японских коллег не способствуют созданию хорошей атмосферы для диалога стран по вопросу мирного договора.

«Считаем, что укреплению отношений между нашими странами способствовала бы не передача представлений и протестов, а совместная работа, направленная на реализацию договоренностей наших лидеров о развитии всестороннего сотрудничества», — подчеркнули в посольстве РФ в Японии.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что МИД Японии выразил свое недовольство открытием нового завода на Шикотане через посольство РФ в Японии. В четверг, 5 сентября, представление было передано в посольство РФ, уточнил он.

В среду президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума осмотрел выставку территорий опережающего развития региона и с помощью видеоконференции наблюдал за началом работы ряда предприятий. В частности, российский лидер увидел новый рыбоперерабатывающий завод на острове Шикотан, новый терминал Хабаровского аэропорта и новый горноперерабатывающий комплекс на серебряном месторождении «Вертикальное» в Якутии.

Москва и Токио на протяжении многих десятилетий не могут решить территориальный спор вокруг Южных Курил и подписать мирный договор. Япония претендует на Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи. Россия же считает, что эти острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Соответственно российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.