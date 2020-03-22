Россия отправит в Италию военных вирусологов и медиков

Россия отправит в Италию военных вирусологов, медиков и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По поручению президента России Владимира Путина глава Минобороны Сергей Шойгу поручил создать авиагруппировку для доставки с 22 марта помощи Италии в борьбе с коронавирусом.

«По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование», — сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре сказал итальянскому премьер-министру Джузеппе Конте о том, что РФ окажет посильную помощь пострадавшей Италии в борьбе с распространением коронавируса.

Сейчас Италия остается самой пострадавшей страной от коронавируса. Только за минувшие сутки количество смертей в стране выросло до рекордных 4825. Количество случаев заражения увеличилось на 4,8 тысячи.

Сейчас в мире число заразившихся коронавирусом нового типа превысило 300 тысяч человек. Скончались почти 13 тысяч инфицированных. Врачам удалось вылечить больше 94 тысяч пациентов.