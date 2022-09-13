Россия отправит в ДНР партию вакцин от коронавируса и гриппа | 360°

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Россия отправит в ДНР партию вакцин от коронавируса и гриппа

Минздрав РФ договорился об отправке в ДНР вакцин от коронавируса, гриппа и других инфекций

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Медицинские учреждения Донецкой Народной Республики получат от России вакцины для профилактики коронавируса, гриппа и других инфекций. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

«Договорились о поставке вакцин для профилактики COVID-19, вируса гриппа и других инфекций», — говорится в сообщении ведомства.

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Глава Минздрава Михаил Мурашко на рабочей встрече с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко обсудил вопросы развития здравоохранения в регионе.

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Также стороны обменялись мнениями об организации системы медицинских осмотров детей в ДНР.

Ранее пресс-секретарь Министерства здравоохранения ДНР Анастасия Титова сообщила «360», что больницы республики нуждаются в поддержке по части расходных средств для проведения операций и лекарственных препаратов.

По ее словам, из-за интенсивных обстрелов со стороны украинских боевиков раненые пациенты продолжают поступать в больницы, поэтому оказываемая Россией гуманитарная помощь является серьезным подспорьем для врачей.

Медбрат операционного блока Александр Кириченко также рассказывал, что чаще всего в больницы прибывают пациенты с минно-взрывными и осколочными травмами.

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