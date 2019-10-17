Россия отправит ноту протеста США из-за дипломатов в Северодвинске

Москва намерена отправить ноту протеста Вашингтону из-за поведения американских дипломатов. Ранее их сняли с поезда в Северодвинске. Об этом сообщил представитель МИД РФ Евгений Иванов.

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«Сегодня должны быть отправлены ноты», — заявил он. Его процитировало РИА «Новости».

Иванов отметил, что поездка трех дипломатов была согласована. Они должны были приехать в Архангельск, но по каким-то причинам оказались на пути в Северодвинск.

Статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ предположил, что после подобных действий на американцев будут составлены административные протоколы.

«Я думаю, что будет дальнейшее разбирательство, как это стало возможным», — отметил Иванов.

При этом он напомнил, что эти граждане США пользуются дипломатическим иммунитетом. Речь идет о военно-морском атташе при американском посольстве США Уилльяме Уитситте, атташе при посольстве США Джерри Арриоле Энтони и об американском военном атташе Д. С. Данне.

Их 14 октября сняли с поезда, следующего из Неноксы в Северодвинск. Последний город является территорией с регламентированным посещением для иностранцев. У американцев не было разрешающих документов для поездки в Северодвинск. После того, как дипломатов вывели из поезда, у них проверили паспорта и отпустили.