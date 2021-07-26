Россия отправила на Кубу 80 тонн гуманитарного груза

Россия отправила на Кубу более 88 тонн гуманитарного груза. Два самолета приземлились с продовольствием в гаванском Международном аэропорту имени Хосе Марти.

Куба получила от России мясо, муку, подсолнечное масло и один миллион респираторных масок, сообщил ТАСС. Груз приняли посол РФ в Гаване Андрей Гуськов и министр внутренней торговли Кубы Бетси Диас Веласкес. Помощь распорядился выделить Владимир Путин.

«Это проявление солидарности с народом и правительством Острова Свободы, который находится в сложной ситуации из-за торгово-финансовой блокады со стороны США и последствий пандемии коронавируса», — сказал российский дипломат.

Он отметил, что Россия находится в тесном контакте с Кубой по вопросу в области медикаментов.

Первую гуманитарную помощь из России в этом году Куба получила в апреле. В рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН в страну было отправлено 253 тонны подсолнечного масла и 430 тонн витаминизированной пшеничной муки на сумму около одного миллиона долларов.