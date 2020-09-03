Россия отправила боевые корабли на помощь танкеру. Он терпит бедствие в Индийском океане

Панамский танкер New Diamond отправил сигнал бедствия в Индийском океане. Ему на помощь отправили российские боевые корабли Тихоокеанского флота. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО).

«Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота <…> направлен в район нахождения терпящего бедствие танкера New Diamond (порт приписки Панама) в Индийском океане», — привел ТАСС сообщение НЦУО.

В центре отметили, что на помощь отправили большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», а также морской танкер «Борис Бутома». Последний корабль должен был перейти в Андаманское море. Там было запланировано проведение совместных российско-индийских военно-морских учений «Индра Нэви».

Терпящее бедствие судно направлялось из Кувейта в Индию. Сейчас оно находится недалеко от Шри-Ланки. На борту остались только два члена экипажа, а все остальные перебрались на спасательные средства. Пока что люди находятся в море. Отряд кораблей Тихоокеанского флота уже движется по направлению к New Diamond.