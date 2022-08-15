Россия отозвала у Чехии и Болгарии лицензию на ремонт вертолетов

Чешские и болгарские предприятия лишились лицензии на ремонт вертолетов. Россия отозвала ее из-за сотрудничества обеих стран с Украиной.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев пояснил, что Россия направила официальные ноты государствам, которые заявили о передаче киевскому режиму российской продукции военного назначения. Его слова привело РИА «Новости».

«У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолетов типа „Ми“», — уточнил Шугаев.

Россия не будет поставлять запчасти и комплектующие для авиационной и других видов техники российского и советского производства, которая находится в недружественных государствах.

По словам Шугаева, служба столкнулась со случаями невыполнения различными странами обязательств по незаконному реэкспорту российского и советского вооружения на Украину. Вопиющим примером, противоречащим всем нормам международного права, он назвал шаг США.

«Вопиющим примером является незаконная передача США Украине <…> ранее поставленных Афганистану вертолетов российского производства», — обратил внимание глава ФСВТС.

У ведомства, подчеркнул он, есть механизм борьбы с подобными незаконными поставками, которым оно активно пользуется. Тем не менее, вводить ограничения на все советское вооружение и технику в ФСВТС не могут.